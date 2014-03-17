العراق: مقتل 4 وإصابة 5 في قصف منزل الشيخ الحاتم

قتل 3 وأصيب 6 عراقيين في قصف مروحيات لمنزل الشيخ علي الحاتم شمال الرمادي، وأحد المصابين حالته خطرة .

وقال مصدر أمني لـ"العربية" إن الحصيلة النهائية لحادث استهداف منزل الحاتم بصاروخ مروحية 3 قتلى و6 جرحى أحدهم حالته خطيرة.

من جهة أخرى تجددت اشتباكات بين قوات مشتركة من الجيش والشرطة مدعومة بالدبابات، مع مسلحي داعش، وذلك في حي الضباط المحاصر جنوب الرمادي.

كما فجر الجيش سيارة مفخخة كانت مركونة في نفس الحي من دون إصابات.

شيوخ عشائر ينفصلون عن الحاتم

وأعلن عدد من شيوخ عشائر الأنبار عن انضمامهم إلى صفوف الشرطة والجيش للقتال ضد داعش والبراءة من المجالس العسكرية بزعامة علي الحاتم.

ودعا سعيد العذوب شيخ عشيرة البو جابر جميع أفراد عشيرته إلى العودة إلى منازلهم جنوب الرمادي والوقوف مع أجهزة الأمن في ملاحقة عناصر داعش.

ووفقاً للتحليلات فإن إعلان الشيخ سعيد العذوب يعد انقلاباً على الشيخ علي الحاتم، خصوصا أن عذوب يعد من الشخصيات العشائرية التي استفادت من عفو المالكي عن المسلحين المغرر بهم ضمن مبادرة مجلس محافظة الأنبار.

وكان عذوب يواجه تهماً بانتمائه إلى المجالس العسكرية التي يقودها الحاتم.