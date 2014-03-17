القرم تحل وحدات أوكرانيا العسكرية وكييف تعلن التعبئة

المصدر: سيمفروبول ، كييف – فرانس برس

أعلن رئيس برلمان القرم فولوديمير كونستانتينوف، اليوم الاثنين، أنه سيتم حل كل الوحدات العسكرية الأوكرانية المتمركزة في القرم.

وقال كونستانتينوف أمام الصحافيين في ختام جلسة البرلمان التي أعلن فيها استقلال القرم وطلب انضمامها إلى روسيا: "سيتم حل الوحدات".

وأضاف أن "العسكريين الذين يريدون العيش هنا سيتمكنون من ذلك. سننظر في مسألة هؤلاء الذين يريدون أداء اليمين.

ومن جهته، أعلن وزير الدفاع الأوكراني إيغور تينيوخ، اليوم أيضاً، أن القوات الأوكرانية ستبقى في القرم. وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي إن "العسكريين المنتشرين في القرم سيبقون هناك".

وفي سياق متصل، صادق البرلمان الأوكراني اليوم أيضاً على تعبئة 40 ألفاً من جنود الاحتياط لمواجهة "تدخل روسيا في الشؤون الداخلية الأوكرانية".

ووافق البرلمان أيضاً على منح حوالي 736 مليون دولار لضمان جهوزية القوات المسلحة للقتال.