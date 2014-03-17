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القرم تعتمد التوقيت والعملة الروسيتين بعد انفصالها

المصدر: سيمفروبول (أوكرانيا) – فرانس برس
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ما إن تم إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء وطلب الانضمام رسمياً إلى روسيا حتى أعلنت سلطات القرم الانفصالية سلسلة من الإجراءات الملموسة على الأرض.
وتضمنت هذه الإجراءات:

- حل الوحدات العسكرية الأوكرانية، ومنح العاملين فيها الخيار بين مغادرة المنطقة أو البقاء فيها والانتماء إلى القوات المسلحة في القرم.

- "تأميم" ممتلكات الدولة الأوكرانية، أي مصادرتها وتسليمها إلى المؤسسات والهيئات المختصة في القرم. وتعد شركات النفط والغاز أول المستهدفين من هذا القرار.
- تحويل "الروبل"، وهي العملة الروسية، إلى عملة رسمية في القرم. ويمكن استعمال عملة "هريفنيا" الأوكرانية بالتوازي مع العملة الروسية حتى الأول من يناير 2016.

- تغيير التوقيت في شبه الجزيرة في 30 مارس الجاري، لينسجم مع توقيت موسكو (أي توقيت غرينتش + 4) والتخلي عن توقيت كييف.

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