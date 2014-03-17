القرم تعتمد التوقيت والعملة الروسيتين بعد انفصالها

ما إن تم إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء وطلب الانضمام رسمياً إلى روسيا حتى أعلنت سلطات القرم الانفصالية سلسلة من الإجراءات الملموسة على الأرض.

وتضمنت هذه الإجراءات:

- حل الوحدات العسكرية الأوكرانية، ومنح العاملين فيها الخيار بين مغادرة المنطقة أو البقاء فيها والانتماء إلى القوات المسلحة في القرم.

- "تأميم" ممتلكات الدولة الأوكرانية، أي مصادرتها وتسليمها إلى المؤسسات والهيئات المختصة في القرم. وتعد شركات النفط والغاز أول المستهدفين من هذا القرار.

- تحويل "الروبل"، وهي العملة الروسية، إلى عملة رسمية في القرم. ويمكن استعمال عملة "هريفنيا" الأوكرانية بالتوازي مع العملة الروسية حتى الأول من يناير 2016.

- تغيير التوقيت في شبه الجزيرة في 30 مارس الجاري، لينسجم مع توقيت موسكو (أي توقيت غرينتش + 4) والتخلي عن توقيت كييف.