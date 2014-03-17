أوباما يدعو عباس لـ"المجازفة" من أجل السلام

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما، الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اتخاذ قرارات صعبة والإقدام على "مجازفات" من أجل السلام، وذلك أثناء لقائهما في البيت الأبيض.

وبعد أسبوعين على دعوته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ قرارات "صعبة"، قال الرئيس الأميركي إنه "آن الأوان لكي يقتنص قادة الطرفين (...) الفرصة" الحالية للتوصل إلى السلام.

وقال أوباما أمام الصحافيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض "إنه أمر صعب جدا وشائك جدا، يجب اتخاذ قرارات صعبة والقيام بمجازفات إذا أردنا إحراز تقدم".

وأشاد بعباس باعتباره مسؤولاً "نبذ على الدوام العنف وسعى باستمرار إلى حل دبلوماسي وسلمي يتيح الوصول إلى دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

وأضاف الرئيس الأميركي أن "مثل هذا الهدف من الصعب بلوغه بالتأكيد، ولهذا السبب استغرق الأمر عقودا قبل أن نصل إلى ما نحن عليه" اليوم.

من جهته، قال عباس إن إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المقرر في 29 مارس سيظهر مدى جدية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تمديد محادثات السلام.