إسرائيل قد لا تفرج عن الدفعة المقبلة من الأسرى

أبلغت إسرائيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أنها قد لا تنفذ المرحلة الأخيرة من الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إذا لم يلتزم بمواصلة محادثات السلام بعد انقضاء المهلة التي حددتها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في أبريل المقبل.

وأصدرت كبيرة المفاوضين الإسرائيليين، تسيبي ليفني، التحذير بعد يوم واحد من إعراب عباس خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن أمله في الإفراج عن الأسرى بحلول 29 مارس.

وقالت ليفني في خطاب بجنوب إسرائيل من شأنه أن يعقد جهود واشنطن لإنقاذ مساعي صنع السلام: "لم يكن هناك على الإطلاق التزام تلقائي بالإفراج عن الأسرى دون أن يكون مرتبطا بإحراز تقدم في المفاوضات". كما اعتبرت ليفني: "مفتاح باب الأسرى الفلسطينيين في أيدي أبو مازن".

وكانت تشير إلى موافقة إسرائيل التي جاءت في إطار المساعي الأميركية لإحياء محادثات السلام المتوقفة منذ ثلاثة سنوات على الإفراج عن 104 أسرى مسجونين لشن هجمات أوقع كثير منها قتلى إسرائيليين قبل اتفاق السلام الانتقالي عام 1993.

وأفرجت إسرائيل عن أكثر من 70 من هؤلاء الأسرى منذ استئناف المفاوضات في يوليو الماضي، لكن المحادثات لم تحرز تقدما يذكر وتحاول واشنطن وضع خطوط إرشادية لاستمرارها بعد الموعد الأصلي المستهدف في 29 أبريل للتوصل لاتفاق.

ومن جانبه أوضح مسؤول إسرائيلي، متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل تريد تأكيدات على عدم انسحاب عباس من المفاوضات عند الإفراج عن الأسرى.

وأضاف المسؤول أن من العقبات الأخرى أمام المباحثات طلبا فلسطينيا بأن يكون عرب إسرائيل المدانون في هجمات قاتلة على اليهود من بين الذين سيفرج عنهم هذا الشهر.