بوتين: القرم إقليماً روسياً من اليوم

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن شبه جزيرة القرم، المنشقة عن أوكرانيا إثر استفتاء شعبي مثير للجدل، انضمت إلى روسيا اعتباراً من اليوم الثلاثاء.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مع القادة الجدد الموالين للروس في القرم اتفاقاً حول ضم شبه الجزيرة الواقعة في جنوب أوكرانيا لروسيا.

ويأتي توقيع الاتفاق بعد خطاب ألقاه الرئيس الروسي في الكرملين أمام أعضاء البرلمان وحكام المناطق وأعضاء الحكومة الروسية، غلبت عليه النزعة الوطنية وتضمن انتقادات شديدة للغرب.

وقال بوتين إن محاولات الغرب إخافة روسيا بفرض عقوبات بسبب سيطرتها على منطقة القرم ستعتبر "تصرفاً عدوانياً"، متوعداً بالرد.

كما أكد الرئيس الروسي أن موسكو لا تريد تفكيك أوكرانيا، وتوجّه إلى الأوكرانيين قائلاً: "لا تصدقوا مَنْ يخيفكم من موضوع روسيا ويقولون لكم إنه بعد القرم ستتبع مناطق أخرى.. لا نريد تفكك أوكرانيا، لسنا بحاجة لذلك".

وقال بوتين: "في قلوب وعقول الناس، القرم كانت وتبقى جزءاً لا يتجزأ من روسيا.. هذه القناعة المستندة إلى الحقيقة والعدالة، لا تتزعزع وتم تناقلها من جيل إلى جيل ولم يتمكن الزمن أو الظروف من تغييرها".



وكان الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشيف قدم القرم لأوكرانيا في 1954 في قرار "ينتهك الأعراف الدستورية" التي كانت سائدة آنذاك، بحسب بوتين.

وتابع الرئيس الروسي أن "سكان القرم وسيباستوبول توجهوا إلى روسيا بطلب ضمان حقوق وحريات السكان المحليين، وعدم قبول ما حصل وما يحصل الآن في كييف ودونيتسك وخاركوف".

وختم حديثه قائلاً: "لم يكن بوسعنا ترك القرم وسكانها في المحنة، وإلا لكان الأمر خيانة بكل بساطة".