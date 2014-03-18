إنقاذ 323 لاجئا سوريا وفلسطينيا تسللوا لإيطاليا بحرا

أنقذت البحرية الإيطالية 323 مهاجرا سوريا وفلسطينيا في وقت متقدم، من مساء أمس الاثنين، كانوا يعبرون البحر المتوسط على متن قارب مكتظ.

ورصدت هؤلاء المهاجرين طائرة كانت تقوم بدورية فوق البحر المتوسط في إطار عملية "ماري نوستروم" (بحرنا) التي أطلقتها السلطات الإيطالية الخريف الماضي لتجنب حصول مزيد من المآسي بعد غرق سفينتين ووفاة المئات من ركابهما في أكتوبر.

وما زال آلاف المهاجرين يصلون إلى الشواطئ الإيطالية شهريا.

وتقول المنظمات التي تساعد المهاجرين إن ما بين 17 ألفاً و20 ألف مهاجر لقوا حتفهم لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحراً في السنوات الـ20 الماضية.

وفي سياق متصل، قتل أربعة مهاجرين سوريين اليوم الثلاثاء قبالة الساحل المتوسطي لتركيا بعد غرق زورقهم، الذي كان يحاول الوصول إلى اليونان.

وعمل عناصر خفر السواحل اليونانية على إنقاذهم، حيث أنقذوا ثلاثة مهاجرين آخرين كانوا على متن الزورق فيما لا يزال مهاجر ثامن مفقودا في بحر إيجه.

وتعتبر اليونان من أبرز المداخل غير القانونية التي يقصدها المهاجرون لبلوغ دول الاتحاد الأوروبي. وتحولت جزر بحر إيجه الذي يفصل اليونان عن تركيا في العام 2013 مقصدا لمهربي المهاجرين بعد تعزيز تدابير المراقبة على طول الحدود البرية بين البلدين.