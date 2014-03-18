أوكرانيا تعلن دخول النزاع في القرم مرحلة عسكرية

قال رئيس وزراء أوكرانيا أرسيني ياتسينيوك المدعوم من الغرب، الثلاثاء، إن النزاع بين بلاده وروسيا يدخل "مرحلة عسكرية" في أعقاب إعلان كييف عن إصابة أحد ضباط الجيش الأوكراني بعد إطلاق النار عليه في منطقة القرم.

وقال أرسيني إن "النزاع ينتقل من المرحلة السياسية إلى المرحلة العسكرية، وإن الجنود الروس بدأوا بإطلاق النار على عسكريين أوكرانيين، وهذه جريمة حرب".

وصرح رئيس البحرية الأوكراني سيرغي غايدوك في وقت سابق أن ضابطا أصيب بجروح بعد إطلاق النار عليه في ساقه خلال هجوم على قاعدة في مدينة سمفيروبول في القرم.