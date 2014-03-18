صنعاء تمهل الحوثيين 24 ساعة للانسحاب من همدان

أمهلت السلطات اليمنية جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران أقل من24 ساعة للانسحاب من منطقة همدان، التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين الحوثيين ومسلحين قبليين.

وكشفت اللجنة الأمنية العليا في اليمن عن تكليف لجنة أمنية مدعومة بقوة أمنية لإجلاء العناصر المسلحة من الجبال والمواقع والقرى المتمترسين فيها على امتداد مديرية همدان، الواقعة على مسافة 20 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة اليمنية صنعاء.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" فقد شددت اللجنة الأمنية العليا على أنه "في حال عدم الانصياع للإجراءات الأمنية الخاصة بانسحاب العناصر المسلحة من أي طرف كان من المواقع المستحدثة تم تكليف قوة من الوحدات العسكرية المرابطة في المنطقة تحت إمرة اللجنة الأمنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الطرف المخالف للتدابير والإجراءات الأمنية، الهادفة إلى عودة الأمن والاستقرار إلى المديرية.

ووجهت اللجنة الأمنية العليا منع التجول بالعربات والأسلحة المتوسطة ومغادرة العناصر المسلحة القادمة من خارج المديرية وبصورة فورية، كما حددت موعداً زمنياً أقصاه 12 ساعة، بداية من منتصف الليلة لتنفيذ إجراءات اللجنة الأمنية والانسحاب من كافة المواقع المستحدثة من قبل كافة الأطراف.

وكانت الأيام الماضية شهدت مواجهات عنيفة بين الحوثيين وعناصر قبلية مؤيدة لحزب الإصلاح الإسلامي، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وكان الحوثيون سيطروا مطلع فبراير الماضي - إثر مواجهات أودت بما لا يقل عن 150 قتيلاً فضلاً عن مئات الجرحى - على بلدات في محافظة عمران، معقل الأحمر زعماء تكتل حاشد للقبائل.

وقال العديد من السياسيين إن الحوثيين الموجودين بقوة في محافظة صعدة أقصى شمال البلاد يحاولون بسط سيطرتهم على مزيد من الأراضي، بهدف توسيع مناطق نفوذهم في الدولة الاتحادية مستقبلاً في اليمن.