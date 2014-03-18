عريقات: لقاء أوباما وعباس كان صعباً

عقد الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين لقاء صعباً حول عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية ولم يقدم الأميركيون للفلسطينيين" الاتفاق الإطار" حسب ما قال، الثلاثاء، المفاوض الفلسطيني صائب عريقات.

واستقبل أوباما في البيت الأبيض الرئيس عباس، الاثنين، داعيا إياه إلى "المجازفة" لتحقيق السلام قبل شهر ونصف من انتهاء الاستحقاق المبدئي من تسعة أشهر للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال عريقات أمام مركز ويلسون للدراسات في واشنطن إن الاجتماع كان صعبا وطويلا.

وأضاف عريقات: "ما زلنا في مرحلة المباحثات للتوصل إلى "الاتفاق الإطار" الذي يعد له وزير الخارجية الأميركي جون كيري منذ أشهر.

واحتراما لتعليمات واشنطن بالتزام السرية لم يكشف عريقات فحوى المباحثات بين أوباما وعباس.

وصرح أن المباحثات كانت جدية وعميقة، ولا أحد غير الفلسطينيين سيستفيد من نجاح أوباما وكيري.

وأعيد تحريك المفاوضات المباشرة الإسرائيلية-الفلسطينية نهاية يوليو 2013 بإشراف جون كيري، والهدف منها هو التوصل إلى "اتفاق الإطار" الذي يرسم الخطوط العريضة لاتفاق سلام، ويرمي لإقناع الجانبين بمواصلة المفاوضات بعد 29 أبريل.