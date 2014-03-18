علاوي: بطاقات الانتخاب مزورة وتشترى بالمال السياسي

كشف رئيس الائتلاف العراقي، إياد علاوي، أن هناك عملية تزوير في الانتخابات العراقية وسط الأوضاع الأمنية غير المستقرة. وأكد علاوي أن "مفوضية الانتخابات اعترفت بتزوير البطاقات الانتخابية، وأن هذه البطاقات يتم شراؤها بالمال السياسي".

وأضاف أن "الناس تفاجأت بهذه البطاقة التي أبلغت المفوضية بضرورتها قبل شهر تقريباً، خاصة أنهم غير معتادين عليها في باقي الانتخابات، وتتحدث المفوضية عن هذا الأمر، وهي من أدخلت البطاقة الإلكترونية، إذاً هناك أجواء غير سليمة تسبق الانتخابات، فبالتأكيد ستجري الانتخابات بشكل غير سليم".

وصرّح علاوي: "كتبنا مذكرة إلى مفوضية الانتخابات وأخرى في طريقها إلى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى من أجل وضع نهاية لتدخل السلطة السياسية".

ودعا رئيسُ الوزراء العراقي السابق الدولَ والمجتمعات العربية والقوى السياسية الى عدم ترك ما يحدث في العراق وسوريا ولبنان على الهامش، وأكد أن الأمر يستوجب نهوضاً عربياً لحل الأزمات في البلدان العربية، وأنه سيؤثر على سلامة الوضع في الوطن العربي كله.