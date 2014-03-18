قتيل في انفجار استهدف مبنى تابعا للاستخبارات اليمنية

المصدر: عدن - قناة العربية، فرانس برس

أفاد مراسل "العربية" بمقتل شخص وإصابة 13 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت اليوم الثلاثاء، مبنى مموهاً تابعاً للاستخبارات اليمنية في حي صبر شمال عدن، وأشار المراسل إلى أن الضحايا من العسكريين والمدنيين.

وقال مسؤول محلي إن الاعتداء وقع في بلدة تبن على مسافة 15 كلم شمال عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، حيث يتمركز عناصر القاعدة.

وفجّر الانتحاري سيارته أمام بوابة مقر الاستخبارات العسكرية ما تسبب بأضرار مادية جسيمة، بحسب المسؤول، الذي رجح أن يكون تنظيم القاعدة خلف الاعتداء.

ونسبت عشرات الهجمات التي استهدفت قوات الجيش والأمن في اليمن في الاشهر الماضية الى تنظيم القاعدة.

واستفاد التنظيم من ضعف السلطة المركزية ومن حركة التمرد الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011 لتعزيز حضوره في جنوب وشرق اليمن.

وقتل ثلاثة من عناصر القاعدة وجرح اثنان آخران، الأحد، في انفجار سيارة كان يتم العمل على تفخيخها في بلدة حبان بمحافظة شبوة بجنوب اليمن.