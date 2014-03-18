"داعش" يصل أميركا.. والسلطات توقف طالباً مشبوهاً

أعلن مسؤولون أميركيون عن اعتقال طالب في كاليفورنيا، اتهم بالسعي لمساعدة مجموعة إرهابية والانتماء إلى القاعدة في العراق والشام أو ما يعرف بتنظيم داعش، وكذلك التحدث عن هجوم في لوس انجلوس. وقد ألقي القبض على نيكولاس توسانت (20 عاماً) على الحدود الأميركية الكندية. واتهم بمحاولة تقديم دعم لمنظمة إرهابية أجنبية.

واعتقل هذا الاحتياطي في الحرس الوطني فجراً في "بلاين" بولاية واشنطن (شمال شرق)، بحسب ما أعلن المدعي العام الفدرالي بنيامين بي. واغنر. وحسب البيان الاتهامي الذي جاء من 23 صفحة، فإن نيكولاس توسانت توجه الى "الحدود الكندية بنية مواصلة سفره إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وهي منظمة إرهابية أجنبية معروفة باسم القاعدة في العراق.

وكان المتهم الذي اعتنق الإسلام قد تبادل العام الماضي رسائل مع مخبر من الشرطة الفدرالية، طلب منه فيها كيفية الحصول على "ألعاب نارية" لشن هجوم على مترو لوس أنجلوس حوالي مطلع العام. وفي حال ثبتت التهمة الموجهة إليه قد يحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً ودفع غرامة بقيمة 250 ألف دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة لوس انجلوس تايمز.

يذكر أن ظاهرة المقاتلين الأجانب، شكلت مسألة مقلقة للعديد من الدول الأوروبية، بحيث حذر منها الاتحاد الأوروبي ودعا لمعالجتها. لا سيما وأن معظم الدول الأوروبية، تتخوف من تحولهم إلى مصادر لنشاطات إرهابية عند عودتهم إلى أوروبا.