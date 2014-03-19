مشروع بناء 186 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية

صادقت إسرائيل، الأربعاء، على بناء 186 وحدة سكنية جديدة في أحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أعلن عضو في بلدية القدس الإسرائيلية.

وقال بيبي الالو وهو عضو يساري من حزب ميريتس في بلدية القدس: "تم إعطاء الموافقة النهائية على 40 وحدة في بسغات زئيف و146 وحدة في جبل ابو غنيم".

ويأتي الإعلان عن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيطالب بتجميد البناء الاستيطاني في حال اقترحت الولايات المتحدة تمديد مدة المفاوضات الجارية حاليا مع إسرائيل والتي من المقرر أن تنتهي في أواخر شهر ابريل المقبل.

وأضاف الالو أن هذا القرار إشكالي من وجهة نظر الفلسطينيين وايضا الاميركيين والمجتمع الدولي.

ومن ناحيته، انتقد ليئور اميحاي المتحدث باسم حركة السلام المناهضة للاستيطان هذا القرار قائلا: "هذا قرار محزن من بلدية القدس التي أعلنت، بموافقة الحكومة عن بناء 186 وحدة استيطانية في القدس الشرقية بينما ينشغل المجتمع الدولي بمحاولة إنقاذ المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين".

ووافقت إسرائيل أوائل فبراير الماضي على خطط لبناء 558 وحدة استيطانية جديدة في أحياء استيطانية منها 386 في جبل أبو غنيم و136 في نيفي ياكوف و36 وحدة في بسغات زئيف.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر إسرائيل أن القدس بشطريها هي عاصمتها "الأبدية والموحدة" بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم العتيدة.

ويقيم نحو 200 ألف مستوطن في أحياء استيطانية في القدس الشرقية.

