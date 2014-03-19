الكويت تسعى إلى وساطة بين دول الخليج

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة، النائب علي الراشد، دعم المساعي الرسمية الكويتية لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر فيما بين الدول الخليجية الثلاث، المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة مع دولة قطر، على خلفية سحب سفرائها منها.

وقال النائب الراشد في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع لجنة الخارجية البرلمانية، أمس الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، صباح خالد الحمد الصباح، إن الاجتماع بحث التداعيات الأخيرة لقيام السعودية والبحرين والإمارات بسحب سفرائها من قطر.

وأشار إلى أن وزير الخارجية شرح خلال الاجتماع أبعاد هذا الموضوع وتداعياته وما وصلت إليه الأمور، موضحاً أن "لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة تدعم الموقف الرسمي لدولة الكويت في محاولة رأب الصدع وتقريب وجهات النظر والمصالحة بين الدول الخليجية".

وأضاف: "نحن كأبناء لهذه المنطقة تربطنا علاقات متميزة وتاريخية، ونحاول إبعاد كافة الخلافات التي من شأنها الإضرار بمصالح الشعوب بالدرجة الأولى".

وأعرب الراشد عن الأمل بأن تنجح هذه المحاولات والوساطة بإعادة العلاقات ما بين الدول الخليجية.

نجاحات سابقة للكويت في "حل النزاعات الخليجية"

وعلّق على الموضوع الكاتب والمحلل السياسي حسين الفيلكاوي، مذكراً أنه "سبق ووقعت خلافات بين الأشقاء في دول مجلس التعاون ونجحت الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد في احتوائها"، معطياً مثالاً على الخلاف الإماراتي - العماني والخلاف القطري - البحريني.

وأعرب في حديثه لقناة "العربية" عن تفاؤله بنجاح المساعي الكويتية في حل الأزمة الحالية، وذلك على هامش القمة العربية التي ستنعقد قربياً في الكويت، أو على الأقل وضع "أرضية" خلال القمة لحل الخلاف لاحقاً.

وأشار الفيلكاوي إلى تصريح للأمين العام لجامعة الدول العربية، د. نبيل العربي، كشف فيه أن موضوع سحب السفراء الخليجيين من الدوحة قد يكون مطروحاً على هامش القمة العربية.

كما تحدث عن معلومات تفيد بحل قريب للأزمة يعتمد على تغيير قطر لبعضٍ من مواقفها، مؤكداً أن أمير قطر الشيخ تميم تعهد بحل الخلاف والموافقة على بعض الشروط التي وضعتها الدول الأخرى لحل الخلاف.

واعتبر الفيلكاوي أنه "من الطبيعي أن يكون هناك بعض الخلافات بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن تبقى روح الأخوة والمحبة موجودة"، مشدداً على دور الشعوب بدعم جهود المصالحة التي تفيد الكل.

كما ذكّر أنه سبق وأن تم تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين قطر والسعودية في السابق، وتم بعدها حل الخلاف.