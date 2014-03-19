تسجيلات تكشف أن الخطوط التركية نقلت أسلحة لنيجيريا

سلمت الخطوط الجوية التركية أسلحة إلى مجموعات غير معروفة في نيجيريا التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش وجماعة بوكو حرام، كما يتبين من تسجيلات تنصت على مكالمات هاتفية نفتها الشركة.

وفي تسجيل هاتفي بث على موقع "يوتيوب" مساء الثلاثاء، يقول أحد مسؤولي الشركة الجوية، محمد قرطاس، لأحد مستشاري رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ويدعى مصطفى فرناك، إنه يشعر بالذنب لنقل الخطوط الجوية التركية أسلحة إلى نيجيريا.

وقال قرطاس: "لا أعرف ما إذا كانت هذه الأسلحة ستقتل مسلمين أو مسيحيين. ضميري يؤنبني".

ونفت الخطوط الجوية التركية نفيا قاطعا، اليوم الأربعاء، نقل أسلحة. وقالت في بيان: "لم تنقل أي أسلحة من تركيا أو من أي بلد آخر إلى البلد المعني".

وأوضحت الشركة أنها لا تقوم بنقل أي أسلحة "عملا بسياسة المؤسسة"، إلى "البلدان التي تخضع لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي أو البلدان التي تواجه فراغا في السلطة ومصادر نزاع أخرى".

وتحرز الخطوط الجوية التركية، التي تمتلك الدولة التركية 49% من أسهمها، منذ سنوات تقدما كبيرا جعل منها إحدى أبرز شركات النقل الجوي في العالم.

وبث هذا التسجيل هو ضربة جديدة توجه إلى أردوغان الذي يواجه تحقيقا واسعا حول الفساد يشمل المحيطين به، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات البلدية في 30 مارس الحالي.



