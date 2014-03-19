قائد عسكري عراقي يمتدح تقدم الأسد وحزب الله في يبرود

في تصريحات لافتة، أبدى قائد سلاح طيران الجيش العراقي، حامد عطية خوين، سعادته بسيطرة النظام السوري المدعوم بمليشيا حزب الله وميلشيا عراقية على مدينة يبرود، ووصفها قائد سلاح الطيران العراقي بالخطوة المهمة للقضاء على الإرهاب.

وقال خوين إن على من لم يقف بعد مع سوريا والعراق في وجه الإرهاب أن يعي أن داره ليست بعيدة عن وحشيته، مشدداً على أن العدو لسوريا والعراق هو واحد والقضاء على الإرهاب في سوريا هو ضربة مدمرة للإرهاب في العراق والعكس صحيح أيضاً.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان يتهم نظام الأسد - إلى قبل اندلاع الثورة السورية - بدعم منفذي التفجيرات وتسهيل دخولهم للأراضي العراقية.

ودعا الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة اللازمة لوقف التدخل السوري في شؤون بلاده.

وفي تعليق على التصريحات، قال مدير وكالة الأخبار العراقية، سرمد عبدالكريم، في مداخلة مع قناة "العربية" من سندربورغ، إن ما يجري اليوم هو مسرحية هزلية، ولكن المخرج الأساسي لهذه المسرحية هو مكتب خامنئي في طهران، حيث إنه هو من يخطط ويصدر الأوامر.

وأضاف أن ما يجري اليوم هو اعتراف من المالكي بأن هناك تخطيطا على مستوى رفيع بين نظام الأسد ونظام المالكي، والهدف الأساسي هو إثارة الفوضى في المنطقة، عن طريق دعم الأسد.





