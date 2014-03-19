لبنان.. استهداف للجيش وقطع طرقات و"جند أسامة" تتبنى

شهدت بعض مناطق لبنان، أمس الثلاثاء، احتجاجات مناهضة للحصار المفروض على بلدة عرسال شرقي لبنان، فيما قتل أحد المحتجين إثر اشتباك مع الجيش اللبناني. وأقدم عدد من المواطنين في أكثر من منطقة في البقاع وبيروت والجنوب والشمال بالاحتجاج، استنكاراً على تطويق الجيش بلدة عرسال البقاعية وقطع الطرقات المؤدية إليها. وطالب المحتجون بفتح الطريق المقفلة على عرسال التي تحول دون دخول أو خروج أي شخص من البلدة.

وفي وقت لاحق، أكد وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أن طريق عرسال - اللبوة ستفتح اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن عدداً من أهالي بلدة اللبوة، المتاخمة لعرسال، أقدموا على سد الطريق المؤدية إليها احتجاجاً على سقوط صواريخ على البلدة، وانفجار سيارة مفخخة في منطقة الفاكهة المجاورة.

بينما انطلقت مسيرات تضامنية مع بلدة عرسال، في منطقة وادي خالد، وأقدم عدد من الشبان على إغلاق عدد من الطرقات بالإطارات المشتعلة.

استهداف الجيش

أما في الشمال، فقد أصيب عسكريان من الجيش بجروح بعد استهداف آليتهم بعبوة ناسفة ليل الثلاثاء بالقرب من كلية العلوم الاجتماعية في القبة بطرابلس. ولاحقاً، تبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "جند أسامة" العملية عبر "تويتر".

كما توفي مواطن متأثراً بجروح أصيب بها في وقت سابق في اشتباك بين منطقتي جبل محسن وباب التبانة. وشهدت المنطقة مناوشات محدودة، بينما سمع بين الفترة والأخرى دوي عيارات نارية.