"داعش" يقطع الكهرباء عن 36 ألف عائلة جنوب الفلوجة

اتهم سكان بلدة العامرية، جنوب الفلوجة، تنظيم "داعش" بقطع التيار الكهربائي عن البلدة لليوم الرابع على التوالي.

وتأوي البلدة 22 ألف عائلة، بالإضافة إلى استقبالها لنحو 14 ألف عائلة نازحة.

وفي سياق متصل، قال فيصل العيساوي، مدير ناحية العامرية إن "تنظيم داعش طلب منا دفع الجزية حتى يعيد التيار الكهربائي إلى البلدة".

يذكر أن مسلحي "داعش" يسيطرون على محطة الكهرباء الرئيسية التي تغذي الفلوجة ومحيطها والتي تقع داخل مدينة الفلوجة المنهارة أمنيا.

وفي سياق آخر، تسلم مستشفى الفلوجة جثامين 15 قتيلا بينهم نساء وأطفال و40 جريحا، أصيبوا إثر قصف الجيش على مناطق زوبع والنعيمية جنوبي الفلوجة وحي العسكري شرق الفلوجة.

ويرفض الجيش حالياً إعطاء أي تفسير لعمليات القصف هذه.









