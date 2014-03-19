11 قتيلاً بانفجارات وهجمات متفرقة في العراق

قتل 11 شخصاً بينهم ضابط شرطة برتبة عقيد في انفجارات وهجمات مسلحة استهدفت، الأربعاء، مناطق متفرقة في العراق، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن: "مدنيين قتلا في هجوم مسلح استهدف محلات تجارية في منطقة التاجي شمال بغداد".

وأضاف الضابط: " قتل شخص وأصيب 5 بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في شارع رئيسي في منطقة أبو غريب غرب بغداد".

وأصيب 4 من المارة بجروح في انفجار عبوة ناسفة في شارع فلسطين، في شرق بغداد، وفقا للمصدر، وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا.

ومن جهة أخرى في مدينة سامراء، قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة إن: "4 من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة نقيب، قتلوا وأصيب 4 من رفاقهم بجروح في انفجار جثة مفخخة داخل سيارة".

وأضاف المصدر أن: "الانفجار وقع لدى وصول دورية الشرطة لتفقد سيارة متروكة في ناحية الاسحاقي الى الجنوب من سامراء".

ومنذ مطلع 2013 تشهد مناطق متفرقة في عموم العراق تصعيدا في أعمال العنف هو الأسوأ منذ موجة العنف الطائفي التي اجتاحت البلاد بين عامي 2006 و2008 وأوقعت آلاف القتلى.

وقتل أكثر من 260 شخصا منذ بداية شهر مارس وأكثر من 2000 شخص منذ بداية 2014 في أعمال العنف اليومية في العراق، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادا الى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.

