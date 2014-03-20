أوباما: البحث عن الطائرة الماليزية "أولوية مطلقة"

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما الأربعاء أن البحث عن طائرة البوينغ التابعة لشركة الخطوط الماليزية والتي اختفت يمثل "أولوية مطلقة" بالنسبة للولايات المتحدة التي وضعت كل وسائلها الممكنة من أجل البحث عنها.

وفي أول تصريح له عن اختفاء الطائرة، قال أوباما "أريد أن يكونوا أقارب الركاب مطمئنين الى أننا نعتبر هذا الأمر بمثابة أولوية مطلقة".

وأضاف "وضعنا كل الوسائل التي نملك بتصرف عملية البحث" عن الطائرة.

وجاء كلامه في مقابلة من البيت الأبيض مع محطة التلفزيون الأميركية "كاي دي اف دبل يو" في دلاس بتكساس (جنوب).

وأوضح أن "التعاون مع الحكومة الماليزية وثيق"، فيما تساعد الشرطة الفدرالية الأميركية ومكتب التحقيق بشؤون النقل خصوصا في عمليات البحث.

