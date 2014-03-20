القرم تطلق سراح قائد القوة البحرية الأوكرانية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن قائد القوة البحرية، سيرغي غايدوك، الذي تحتجزه قوات موالية لروسيا في القرم، قد أطلق سراحه خلال الليل، كما نقلت عنها وكالة إنترفاكس-أوكرانيا، اليوم الخميس.

وأوضح بيان للرئاسة أن "كل الرهائن المدنيين الذين يحتجزهم عسكريون روس وممثلون عن السلطات الجديدة" في القرم، أفرج عنهم أيضاً خلال ليل أمس الأربعاء.

وكانت القوات الموالية لروسيا احتجزت غايدوك عندما سيطرت على القيادة العامة للبحرية الأوكرانية في سيباستوبول صباح أمس الأربعاء.

وفي المساء، أمهل الرئيس الأوكراني بالوكالة، أولكسندر تورتشينوف، "السلطات في القرم ثلاث ساعات لإطلاق سراح كل الرهائن"، ومن ضمنهم الأميرال غايدوك، مهدداً باتخاذ "إجراءات ملائمة" للرد.

ولم يصدر أي إعلان من الجانبين بعد انقضاء المهلة، إلا أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، دعا مساء الأربعاء السلطات في القرم إلى إطلاق سراح غايدوك.

وقال والد أحد الأوكرانيين الذين أطلق سراحهم، وهو النائب أناتولي غريتسنكو، على "فيسبوك"، إنه تم الإفراج عنهم بالقرب من بلدة تشونغار المحاذية لمراكز المراقبة بين القرم وأوكرانيا.