بعد مشادات بين النواب.. الحكومة اللبنانية تنال الثقة

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة بعد التصويت لها بـ96 صوتاً من أصل 101 من النواب الحاضرين.

ومن أهم الاستحقاقات التي تنتظر الحكومة خلق الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، إضافة إلى موضوع الخلاف حول مرجعية الدولة من أجل حل الملفات الأمنية التي تعصف بلبنان، لاسيما في طرابلس وعرسال.

وخلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية وقعت مشادات كلامية بين النائب خالد الظاهر من جهة ونواب التيار العوني من جهة أخرى، كما وقعت مشادة أخرى بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب عن كتلة المستقبل أحمد فتفت.