ماذا عن الصندوق الأسود للطائرة الماليزية المفقودة؟

30 يوماً فقط هي حياة الصندوق الأسود للطائرات في حالات الكوارث، ويعني هذا أن أمام العالم 17 يوماً فقط للعثور على الصندوق الأسود للطائرة الماليزية المفقودة، بعد أن مضى 13 يوماً على فقدها.

والصندوق الأسود هو مسمى وليس حقيقة، فهو برتقالي فاقع لتسهل رؤيته. ويظل خلال 30 يوما يبث إشارة صوتية مرة كل ثانية. والإشارة هي موجة راديو بقوة 37.5 كيلوهيرتز فوق الصوتية لا تسمعها الأذن البشرية، إلا أن مجسات الاستشعار تلتقطها ضمن مساحة قطرها 25 كيلومترا فقط.

ويمكن للصندوق بث "أزيزه" الصوتي حتى ولو كان على عمق أقصاه 4267 مترا تحت الماء، علما أن أعمق نقطة في المحيط الهادئ هي 4 آلاف متر.

ولا تسمح بطاريات الصندوق بمواصلة البث لأكثر من 30 يوما، أي أنها فقدت حتى الآن أكثر من ثلث طاقتها فيما يتعلق بالطائرة الماليزية التي فقدت يوم 8 مارس الماضي.

وإذا لم يتم العثور على الصندوق الأسود للطائرة حتى 6 أبريل المقبل، فإن التحقيقات حول حادث الطائرة ستواجه مأزقا مجهولا.

وحال العثور على الصندوق الأسود للطائرة، فإن غواصا آليا يغوص إلى مكانه ويلتقطه من الأعماق، علما أن كل طائرة تضم صندوقين مثبتين في هيكلها، أحدهما لتسجيل بيانات الرحلة، والآخر للأصوات من القمرة وعمل الأجهزة.