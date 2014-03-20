وزير ماليزي: دليل جديد بالمحيط الهندي على الطائرة

أعلن وزير في الحكومة الماليزية، اليوم الخميس، أن جسمين عثر عليهما في جنوب المحيط الهندي من المعتقد أنهما جزء من الطائرة الماليزية المفقودة منذ 12 يوماً.



وقال وزير النقل هشام الدين حسين للصحفيين في كوالالمبور، حيث مقر عملية البحث عن الطائرة المفقودة: "يمكنني تأكيد أننا لدينا دليل جديد".



وأدلى الوزير بالتصريحات بعدما أرسلت أستراليا طائرات للتحقق من الجسمين اللذين أظهرتهما صور بالأقمار الصناعية في المحيط الهندي.



