إسرائيل تعلن اكتشاف نفق على حدودها مع غزة

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، اكتشافها نفقاً يربط قطاع غزة بأراضيها من أجل تنفيذ هجمات، لكن الجناح العسكري لحركة "حماس" التي تحكم القطاع قلل من أهميته مؤكداً أنه قديم ومنهار بفعل العوامل الطبيعية.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر، أن النفق "يتوغل مئات الأمتار في الأراضي الإسرائيلية" مؤكداً أن بناءه كان بهدف تنفيذ "هجوم إرهابي".

وأضاف أن النفق الذي لم يحدد مكانه بني على عمق "ستة إلى ثمانية أمتار" واستخدمت في بنائه "قطع كبيرة من الإسمنت".

وأضاف أن "اكتشاف النفق تحقق بفضل الاستخبارات والقوات المنتشرة على الأرض".

لكن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت أن اكتشاف ما سمته "نفق المقاومة" يعود إلى الأمطار وليس "إنجازاً من العدو".

وقال أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام في مؤتمر صحافي في غزة: "على العدو ألا يفرح كثيراً بما يدعيه من إنجازات أمنية وعليه أن ينتظر عواقب طغيانه بحق شعبنا وأقصانا وأسرانا وأرضنا والمقاومة تعرف طريقها جيداً وتُدرك كيف تجني ثمناً باهظاً من العدو".

وأضاف أن "هذا النفق للمقاومة وليس حديثاً (...) واكتشافه جاء بفعل المنخفض الجوي قبل ثلاثة أيام شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ".

وأوضح أن النفق تعرض "لانهيارات قبل شهرين بسبب العوامل الطبيعية، وقبل ثلاثة أيام بسبب العوامل الطبيعة، ما أدى إلى انهياره مجدداً وأن هذا الادعاء باطل بأنه تم إحباط عمليه كبيرة".

وأعلنت إسرائيل في أكتوبر تعليق إمداد قطاع غزة بمواد البناء إثر اكتشاف نفق مشابه يبلغ طوله 1.7 كلم.

وتبنت حركة "حماس" انجازه بهدف تنفيذ عملية خطف جنود إسرائيليين لاستبدالهم بأسرى فلسطينيين.

وسمحت إسرائيل تدريجياً باستئناف تلك الإمدادات في ديسمبر ويناير، لكن على مستوى أقل بكثير من الاحتياجات وفق المنظمات الدولية التي توقف العديد من مشاريعها بسبب ذلك.