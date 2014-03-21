البحرين: نقف مع السعودية والإمارات في مواجهة الإخوان

شدد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الجمعة، على أن مملكة البحرين تقف مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تصديهما لمخططات الإخوان المسلمين، وذلك في تغريدات له على موقع "تويتر".

وأضاف أن البحرين تتصدى لجماعة الإخوان المسلمين وتهديدها الإرهابي الواضح لاستقرار مصر والسعودية والإمارات، وتعتبره تهديداً للبحرين ولأمنها، مؤكداً أن البحرين ستتعامل مع أي تهديد مماثل من جماعة الإخوان المسلمين في البحرين بنفس الأسلوب الذي تتعامل به مع أي تهديد آخر لأمنها واستقرارها.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن ما يمسّ أمن واستقرار الأشقاء في السعودية والإمارات هو مساس مباشر لأمن واستقرار البحرين والعكس صحيح، و"من يعاديهم هو بلا شك عدونا".

وحول ما نسبته له إحدى القنوات، قال وزير الخارجية البحريني إنه لم يقل أو يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين ليست إرهابية، ولكن كل بلد يتعامل معهم حسب ما يبدر منهم تجاهه، مع ضمان الموقف الموحد تجاههم.

وأضاف: "هذا ما قلته وأعنيه بالأمس في المؤتمر الصحافي في إسلام آباد، وهو واضح ولا يحتمل التأويل، وأنا مسؤول عن ما قلته في إسلام آباد وأوضحته اليوم، ولست مسؤولاً عن ما أوردته قنوات الإعلام من تأويل وتفسير خاطئ لكلامي".

وأوضح أن حركة الإخوان المسلمين هي حركة عالمية لها نهجها الواحد ومنتشرة في دول العالم، والتعامل معها يكون حسب قانون كل دولة وما تلتزم به من اتفاقات.

بيان من باكستان

وكان وزير الخارجية البحريني أكد، أمس الخميس خلال زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام آباد، أن بلاده تتفهم تماماً الموقف السعودي من حيث تصنيف "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية لأنها تعمل على المسائل المتعلقة بأمنها القومي الخاص.

وأضاف وزير الخارجية البحريني أن السعودية لم تأتِ ببهتان حينما قامت بتصنيف "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية، بل بنت حكمها ذلك على الأدلة الحقيقية والعمل الطويل قبل اتخاذ هذا الإجراء.

وشدّد وزير الخارجية البحريني على أن المنامة على استعداد للتعاون في هذا المجال إذا طلبت المملكة العربية السعودية ذلك.

كما أوضح الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن مسألة "الإخوان المسلمين" لم تبحث مع المنامة، معتبراً أن هذا الأمر يخص كل دولة كدولة وحدها، وأن البحرين لا تنظر للإخوان كحركة عالمية.

وقال وزير الخارجية البحريني أيضاً إن "الإخوان المسلمون" في البحرين هم من المواطنين الملتزمين بالقانون.