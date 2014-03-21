هولاند يناكف ساركوزي: أرفض أي مقارنة مع ديكتاتوريات

فيما يشبه المناكفة بين رئيس حالي ورئيس سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أمس الخميس، في بروكسل أن "أي مقارنة مع ديكتاتوريات هي بالتأكيد لا تطاق"، وذلك ردا على مقال كتبه الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، شبه فيه عمليات التنصت التي تعرض لها بأنها وسائل الستاسي (الشرطة السياسية في ألمانيا الشرقية سابقا).

وأشار هولاند مع ذلك إلى أنه "لن يرد على أية حملة" بعد الموقف الذي اتخذه سلفه في مقال نشرته صحيفة "لوفيغارو"، اليوم الجمعة.

وقال: "لن أرد على أية حملة، لأني رئيس للجمهورية، ومن هذا المنطلق يجب أن أحترم المبادئ التي تقوم عليها مؤسستنا القضائية وجمهوريتنا".

وأضاف ردا على ساركوزي: "الاعتقاد بأن بلدنا وجمهوريتنا يمكن ألا يقوما على الحريات هو تفسير بدون شك ليس له مكان، وكل مقارنة مع ديكتاتوريات هي بالتأكيد لا تطاق".

وتابع هولاند: "واجبي كرئيس للجمهورية هو تأمين استقلالية القضاء، والفصل بين السلطات، وممارسة حقوق الدفاع وقرائن البراءة واحترام قرارات القضاء التي تلزم الجميع".

ونفى الرئيس السابق ساركوزي كل تهم الفساد الموجهة إليه، مؤكدا أن "مبادئ الجمهورية أصبحت محتقرة"، مهاجما بشدة القضاة.

وفي أول رد فعل علني له بعد الكشف عن احتمال ضلوعه في قضية استغلال نفوذ، كتب ساركوزي مقالا تنشره صحيفة "لوفيغارو"، اليوم الجمعة: "دحض فيه بالجملة هذه الاتهامات في هذه القضية وفي قضايا أخرى مثارة ضده. وتحدث أيضا عن تسخير القضاء.

وأكد في مقاله أنه ليست لديه "أي رغبة حاليا في المشاركة في الحياة السياسية".

وذكر أنه خرج عن صمته، لأن "مبادئ مقدسة في جمهوريتنا أصبحت محتقرة بعنف بشكل غير مسبوق، ولأن هناك انعداما للإحساس بالواجب بشكل غير مسبوق".