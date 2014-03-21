بسبب تويتر: "حرب" بين رئيس تركيا ورئيس وزرائها

انتقد الرئيس التركي عبدالله غول الجمعة، قرار رئيس حكومته، رجب طيب أردوغان، حجب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مساء الخميس، وكتب غول في تغريدة له "لا يمكن الموافقة على الحجب التام لشبكات التواصل الاجتماعي.. آمل آلا يستمر هذا الوضع طويلا".

كما انتقدت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركيا الجمعة لإغلاقها تويتر، قائلة إن "هذا الإجراء لا يتفق مع رؤية ألمانيا لحرية التعبير".

وكانت حكومة تركيا، حجبت مساء الخميس، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد ساعات من التهديدات التي وجهها رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، بحظر الموقع، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وهدد أردوغان الخميس بمحو "تويتر" بعد أن بث مجهولون عدداً من التسجيلات الصوتية على الموقع، قيل إنها تكشف عن الفساد في أوساط رئيس الوزراء.

من جانبها، قالت شركة "تويتر"، الخميس، إنها تحقق في تقارير تفيد بأنه جرى حظر خدمتها للتواصل الاجتماعي في تركيا. ونشرت شركة الإنترنت رسالة في موقعها تنصح فيها المستخدمين في تركيا بإرسال تغريداتهم عن طريق استخدام خدمة الرسائل النصية في الهواتف المحمولة.

تهديد أردوغان

وقال مستخدمو "تويتر" في وقت سابق إن انقطاعات واسعة النطاق حدثت في تركيا بعد ساعات من تهديد رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان بوقف الخدمة، بينما يخوض معركة ضد فضيحة فساد أضرت بشعبيته.

وتلقى بعض المستخدمين الذين حاولوا الدخول إلى موقع "تويتر" بيانا صادرا فيما يبدو من هيئة تنظيم الاتصالات التركية، يستشهد بأربعة أحكام قضائية كسند لوقف الموقع الذي نشر عليه مستخدمون في الأسابيع الماضية تسجيلات صوتية ووثائق تظهر أدلة على فساد أشخاص من الدائرة المقربة من أردوغان.

وقال أردوغان أمس أمام الآلاف من أنصاره في حشد انتخابي قبل الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس في إشارة إلى مواقع التواصل الاجتماعي "سنمحوها كلها". وأضاف "بوسع المجتمع الدولي أن يقول هذا أو ذاك، لا يهمني على الإطلاق، الجميع سيرون مدى قوة الجمهورية التركية".

تنديد الاتحاد الأوروبي

في المقابل، نددت المفوضة الأوروبية المكلفة بالتكنولوجيا الجديدة، نيلي كرويس، بشدة ليل الخميس/الجمعة بالإعلان عن حظر موقع "تويتر" في تركيا. وقالت إن "حظر تويتر في تركيا هو بدون أساس وبدون جدوى وجبان". وأضافت "الشعب التركي والأسرة الدولية سوف يعتبران الأمر رقابة وهو كذلك". وقد اختارت أن تدلي بتصريحها على حسابها في "تويتر".