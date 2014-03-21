5 قتلى في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الأسد بطرابلس

أفاد مصدر أمني بارتفاع حصيلة الاشتباكات في مدينة طرابلس شمال لبنان بين جبل محسن ودرب التبانة إلى 5 قتلى، وقال المصدر الأمني إن الطرفين استخدما الأسلحة الرشاشة والقذائف أثناء الاشتباكات التي أسفرت عن سقوط ضحايا.

ورغم تراجع حدة المعارك إلا أن رصاص القناصة تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في منطقة باب التبانة والثالث في منطقة جبل محسن، كما توفي رجل آخر في جبل محسن متأثراً بجروح أصيب بها قبل يومين.

وبدأت هذه الاشتباكات قبل ثمانية أيام بعد مقتل رجل برصاص أطلقه مسلحون وسط طرابلس، حتى بلغت حصيلة ضحايا هذه الاشتباكات 18 قتيلاً وأكثر من 100 جريح.

وتقع طرابلس على مسافة 50 كيلومتراً فقط من الحدود السورية. وغالباً ما تشتبك الغالبية السنّية من سكانها التي تؤيد معارضي الأسد مع الأقلية العلوية التي ينتمي الرئيس السوري لها.