المشنوق: ندقق في إنشاء حزب الله مهبطاً للطائرات

كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني، نهاد المشنوق، لقناة "العربية" عن خطة أمنية وسياسية بشأن طرابلس خلال أسبوع، مؤكداً أن الجهات الأمنية تدقق في إنشاء حزب الله مهبطاً للطائرات بإيعات.

وذكر المشنوق في مقابلة مع "العربية" أن الخطة ستكون أمنية، وسياسية، وتطال كل الناس وتعاقب مرتكبي الجرائم، كما ستنفذ كل مذكرات التوقيف الصادرة، وتنزع السلاح، وذلك بموافقة كافة الأطراف السياسية.

وأكد المشنوق أن المذكرة الأولى ستكون بحق علي عيد، المتهم بتسهيل تفجيرات السيارتين أمام المسجد.

ووصف وزير الداخلية والبلديات الأنباء عن محاولة حزب الله إنشاء مهبط للطائرات في منطقة إيعات البقاعية، بالمبالغات، لكنه أشار إلى محاولات جدية لإنشاء مدرج صغير والتحقيق جار في الموضوع، واستدرك بقوله إنه لن يمثل تجربة ناجحة في مجالي الطيران والأمن.



ويذكر أن حصيلة الجولة الـ20 من الاقتتال في طرابلس حتى مساء أمس الجمعة، بلغت 25 قتيلاً ونحو 175 جريحاً، بينهم أربعة عسكريين لبنانيين أصيبوا مع اشتداد ضراوة الاشتباكات على محاور القتال التقليدية في المدينة بين جبل محسن وباب التبانة.

وشهدت الساعات الأخيرة ظاهرة خطيرة، تمثلت في إلقاء قنابل على دوريات الجيش اللبناني، كما فجّرت عبوات ناسفة بدورياته، وهو تطور لم تشهد الجولات السابقة مثيلاً له، وطوت عاصمة الشمال وقلبه، أمس، يوماً من أدمى الأيام التي مرت عليها في خضم المناوشات المستمرة منذ سنوات ثلاث.