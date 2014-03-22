سقوط 3 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين

قتل ثلاثة فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين صباح السبت في مواجهات مع جنود إسرائيليين كانوا يحاولون اعتقال ناشط، كما قال مسؤولون فلسطينيون. وقالت مصادر طبية وأمنية إن اثنين من القتلى الفلسطينيين ناشطان فيما الثالث مدني، وإن 14 فلسطينياً آخرين أصيبوا في المواجهات، اثنان منهم في حالة خطرة.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن الجنود الإسرائيليين اقتحموا المخيم الواقع في شمال الضفة الغربية، لاعتقال حمزة أبو الهيجا (20 عاما)، العضو في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس.

وأضافت المصادر أن الطرفين باشرا تبادل إطلاق النار، "وتجمع مسلحون آخرون حول المنزل" لمساعدة أبو الهيجا، وبينهم محمد أبو زينة الناشط في حركة الجهاد الإسلامي الذي قتل مع الهيجا. وتابعت قائلة إن مدنيا يدعى يزن جبارين قتل خلال المواجهات أيضا.