قبل زيارة أوباما للسعودية..رايس تؤكد على أمن المنطقة

قبيل زيارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى أوروبا والمملكة العربية السعودية نهاية الشهر الحالي، قالت مستشارة الأمن القومي الأميركي، سوزان رايس، إن أوباما سيعرب خلال زيارته عن التزامه بأمن الخليج، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، السبت.

وأكدت أن الرئيس الأميركي يتطلع للقاء العاهل السعودي، عبدالله بن عبدالعزيز، ليثمن الشراكة والعلاقة الثنائية التي تجمع البلدين.

وقالت: "أعتقد أن الاجتماع الذي يتطلع إليه الرئيس أوباما مع العاهل السعودي سيغطي العديد من القضايا، ومنها العلاقة الثنائية المهمة، ومتابعة التعاون الأمني والتبادل الاقتصادي ومكافحة الإرهاب".

وتابعت: "إنها الشراكة طويلة الأمد، وهي مهمة جدا لكلا البلدين، وستكون الزيارة فرصة للرئيس للتأكيد على هذه العلاقة، وإيجاد طرق لتعزيزها".

وأضافت رايس: "أما بالنسبة للمنطقة، ستكون سوريا بالطبع واحدة من موضوعات النقاش، وكذلك إيران والمفاوضات حول الملف النووي".

وشددت على أن الولايات المتحدة لديها التزام أمني تجاه شركائها وحلفائها في المنطقة.

وتوقعت رايس أن تشمل المحادثات أيضا مصر وعملية السلام في الشرق الأوسط.