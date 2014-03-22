مقتل 3 من مقاتلي تنظيم داعش ناحية بهرز في بعقوبة

أفاد مصدر أمني من شرطة ديالى أن ثلاثة من عناصر تنظيم داعش قتلوا أثناء محاولتهم مهاجمة إحدى النقاط الأمنية جنوب بعقوبة (مركز محافظة ديالى).

وأضاف أيضاً أن "الاشتباك بدأ، والحصيلة الأولية مقتل 3 مسلحين من "داعش" ومقتل شرطيين اثنين وإصابة اثنين آخرين من منتسبي الشرطة".

وأكد المصدر أن القوات الأمنية في عموم مناطق بعقوبة أعلنت حالة الاستنفار والاستعداد للمواجهة المتوقعة من قبل مسلحي داعش.

كما أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى أن "مسلحين مجهولين فجروا منزل أحد شيوخ عشيرة بني زيد الشيخ عيدان الزيدي قرب قرية عرب جبار (جنوب غرب بعقوبة - مركز محافظة ديالى)".

وأكد المصدر أيضاً أن "المسلحين قاموا بزرع عدد من العبوات الناسفة بمحيط منزل الشيخ مما أسفر عن تدميره بالكامل ".

وأعلن المصدر أيضاً أن "مسلحين مجهولين سيطروا على ناحية بُهْرز جنوب بعقوبة، مركز محافظة ديالى". وأضاف أن "قوة من قيادة عمليات دجلة سارعت إلى فرض طوق أمني حول الناحية ومنعت دخول وخروج المواطنين، تمهيداً لشن هجوم على الناحية لملاحقة المسلحين، والذين يعتقد على الأغلب أنهم من عناصر داعش".

وفي الوقت نفسه، أكد شهود عيان من مركز ناحية بهرز أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارات رباعية الدفع وأخرى من نوع "بيك أب" تحمل أسلحة متوسطة وقاذفات دون معرفة نواياهم الأخرى، حيث تم سيطرة المسلحين بالكامل على الشوارع الرئيسية والأزقة، متخذين من أسطح بعض المنازل المتروكة مكاناً لهم .