إغلاق سفارات إسرائيل في العالم لإضراب دبلوماسييها

صرح مسؤولون أن دبلوماسيين إسرائيليين نظموا إضراباً لم يسبق له مثيل، اليوم الأحد، مما تسبب في إغلاق تام للسفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم؛ في تصعيد لنزاع حول الأجور.

ويهدد الإضراب بالفعل بتأجيل زيارة البابا فرنسيس لإسرائيل، والمقررة في مايو وهي واحدة من 25 زيارة لمسؤولين أجانب تأثرت بسبب التباطؤ في إنجاز العمل من جانب الدبلوماسيين، وهذا التباطؤ بدأ في الخامس من مارس عندما انهارت المحادثات المتعلقة بالأجور.

وبعد تصعيد التحرك إلى إضراب كامل، وهو الأول لأعضاء السلك الدبلوماسي منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948 سيغلق الدبلوماسيون جميع البعثات الإسرائيلية في الخارج، وعددها 102، مما سيؤدي إلى توقف معظم العمل الدبلوماسي مع الدول الأخرى والأمم المتحدة.

وقال يجال بالمور، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: "نغلق تماماً الوزارة والبعثات في الخارج، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق."

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الإضراب بأنه إجراء غير مسؤول وقرار بائس، ويظهر فقدان السيطرة من جانب النقابة.

وقال ليبرمان: "سنفعل كل ما هو ممكن لتقليص حجم الأضرار التي سيلحقها الإضراب بالدولة ومواطنيها."

وصرح دبلوماسيون أن الإضراب الذي يشمل نحو 1200 موظف مفتوح المدة وتمت الدعوة إليه بعد أن عجزت وزارة المالية عن طرح أي مقترحات مقبولة.