الجيش السوداني يسترد مناطق مهمة بدارفور من متمردين

أعلن الجيش السوداني، أمس السبت، أنه استعاد منطقتين في دارفور كانت "حركة تحرير السودان" المسلحة استولت عليهما بداية الشهر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العقيد الصوارمي خالد سعد، إن الجيش قام صباح الجمعة وأمس السبت بدخول منطقتي الطويشة واللعيت جار النبي بولاية شمال دارفور، واللتين كانتا قد اعتدت عليهما جماعات متمردة تتبع جناح مناوي في "حركة تحرير السودان".

وأشار الصوارمي إلى فرار المتمردين من المنطقتين بعد أن قاموا بترويع المواطنين ونهب ممتلكاتهم وتدمير أبراج الاتصالات وحرق الأسواق، مما أدى لحركة نزوح من المنطقتين، حسب قوله.

وأبان الصوارمي أن القوات المسلحة السودانية تقوم حالياً بعمليات تمشيط المدينتين، بغية إرساء قواعد الأمن في المنطقة التي تعتبر معبرا تجاريا مهما يربط بين ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان.

ولم يرد تعليق رسمي من "حركة تحرير السودان - جناح مناوي"، على هذه التصريحات.

يذكر أن قوات "حركة تحرير السودان - جناح مناوي" هاجمت عدداً من المناطق بولاية شمال دارفور بداية مارس الجاري، واستولت على بعضها، وأبرزها منطقتا حسكنيتة واللعيت جار النبي، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية، أدت إلى مقتل العشرات ونزوح الآلاف من المواطنين.