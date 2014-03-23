الكويت تتسلم رئاسة القمة رسمياً من الدوحة

تسلمت الكويت رسمياً، اليوم الأحد، رئاسة القمة العربية من دولة قطر، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري.

وترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية العادية الـ25 التي تستضيفها الكويت لأول مرة، الثلاثاء المقبل، بعد تسلمها من وزير الخارجية القطري، خالد العطية، الذي ترأست بلاده القمة العربية الـ24، بحسب وكالة "يو بي آي".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزراء الخارجية العرب يناقشون في اجتماعهم التحضيري للقمة العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها القضية في سوريا، والأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين الناجمة عنها، والقضية الفلسطينية وملفات عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان، وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له.

كما سيبحث الاجتماع الأوضاع في ليبيا واليمن، وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وملف دعم السلام والتنمية في السودان والوضع في الصومال، ودعم جمهورية القمر المتحدة، إضافة إلى النزاع الجيبوتي - الإريتري مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها.

وسيبحث الوزراء أيضاً قضايا مكافحة الإرهاب الدولي، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي، والسلام الدولي، وجهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق، وغيرها من الشؤون السياسية والاقتصادية.

وتعقد القمة في الكويت في ظل أزمة في العلاقات بين دول الخليج على خلفية التوتر بين السعودية والبحرين والإمارات من جهة، وقطر من جهة أخرى، حيث برزت الكويت كوسيط محتمل بين هذه الدول.