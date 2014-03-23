علي الحاتم لمن أهدروا دمه: سنأخذكم من أحضان نسائكم

أهدرت شخصيات عشائرية عراقية دم الشيخ علي الحاتم - أحد أبرز مشايخ الدليم وأبرز المعارضين للمالكي - ومعه شخصيتان بتهمة التعاون مع تنظيم "داعش".

وتوضيحاً منه، قال الشيخ علي حاتم لقناة "العربية": "أنا لا أعرف أياً من الذين أهدروا دمي، وعندما حملنا السلاح كنا نريد الدفاع عن أمن الأنبار وسلامة أهلها"، مضيفاً: "لا ننتمي لتنظيم داعش، وليس لدينا انتحاريون أو إرهابيون نحن أبناء المحافظة وأردنا الدفاع عنها".

وسجل الحاتم بقوله "أنا أجيب بشيء واحد على هؤلاء بأننا عندما حملنا السلاح للدفاع عن الأنبار لم نتخذ الطريق الخطأ، أما هؤلاء الذين يتحدثون بالدماء، فأنا أرى أنهم لا يستحقون الرد عليهم".

وقال: "أنا أحدث أحمد الخلف محافظ الأنبار، وأبو ريشة مباشرة عبر العربية، وأقول لهم إذا كنتم تريدون توصيل شيء فلا تختفون وراء الأقزام".

وأكد الحاتم بخصوص هوية من قرأ بيان إهدار دمه أن المتحدث معروف بعلاقته بمحافظ الأنبار، وحكومة المالكي كانت تبحث عنه".

وأوضح الحاتم موقفه من تنظيم داعش قائلاً "سبق وناديت عبر قناة العربية لقتال داعش وقوات المالكي مع بعض، وتساءلت وقتها لماذا تقفون في صف جهة ضد جهة أخرى".

كما اتهم الحاتم من أهدروا دمه، بسفك دماء سكان الأنبار وبارتكاب جرائم مع قوات "سوات" التابعة للمالكي.

وتوعد الحاتم من أهدروا دمه، وقال إن بإمكانه "أخذهم من أحضان نسوانهم.. وأنا موجود في الرمادي تعالوا إلي"، كاشفاً أنه تعرض لمحاولة اغتيال سبع مرات من تنظيمات إرهابية.