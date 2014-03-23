تشييع جثمان صحافي عراقي قتله ضابط في حرس الرئاسة

شُيّع جثمان الصحافي العراقي محمد البديوي، مدير التحرير في إذاعة العراق الحر الذي قُتل في بغداد على يد ضابط كردي من الفوج الرئاسي السبت، في بلدة العزيزية مسقط رأسه صباح اليوم الأحد.

واحتشد آلاف من سكان البلدة أمام دار الضحية وحملوا جثمانه الذي لُفّ بالعلم العراقي وساروا به لمسافة خمسة كليومترات قبل أن يتم نقله الى مثواه الأخير في مدينة النجف.

وبالتزامن مع ذلك، أجري في بغداد تشييعين رمزيين أحدهما في الجامعة المستنصرية حيث كان الصحافي وهو أستاذ جامعي يدرس، وآخر في المكان الذي قُتل فيه عند حاجز التفتيش الذي قتل فيه أمس.

قُتل على يد ضابط كردي

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، أن ضابطاً في حرس الرئاسة قتل مدير التحرير في إذاعة العراق الحر الخاصة عند حاجز المجمع الرئاسي في منطقة الجادرية وسط بغداد.

وأوضح مصدر، رفض الكشف عن اسمه، أن الإعلامي محمد البديوي قُتل على يد ضابط كردي برتبة نقيب في قوة حماية المجمع الرئاسي في الجادرية بعد مشادة كلامية بينهما.

وكان محمد البديوي، وهو أب لخمسة أبناء، في طريقه إلى مكتبه القريب من مجمع الرئاسة العراقية في وسط العاصمة بغداد عندما قُتل.

وقال شاهد عيان في موقع الحادث: "كنت أشاهد السيارات وهي تعبر الحاجز عندما نشبت مشادة بين سائق وجندي، فجأة جاء جنديان وسحبا السائق من السيارة وبدءا في ضربه".

وتابع قائلاً: "دفع السائق أحد الجنود بعيداً لكن ملازماً جاء وأطلق الرصاص على رأسه فأرداه قتيلاً".

وتركت جثة البديوي على الأرض في مكان الحادث لساعات، فيما تجمع عشرات الصحافيين للاحتجاج على قتله وهم يرددون هتافات معادية للأكراد.

المنطقة الرئاسية في الجادرية

من جانبها تسلمت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، المسؤولية الأمنية لحماية مداخل ومخارج المنطقة الرئاسية في الجادرية بدل البشمركة الكردية على إثر مقتل البديوي.

وقال العميد سعد معن، المتحدث باسم القيادة: "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء نوري المالكي تسلمت قوة تابعة لعمليات بغداد مداخل ومخارج المنطقة التي يشغلها الفوج الرئاسي".

وأضاف أن "عناصر القوة الجديدة تسلموا فعلياً المسؤولية الأمنية لحماية هذه المنطقة التي تضم مكاتب الرئيس جلال طالباني ونائبه خضير الخزاعي".

يُشار إلى أن الفوج الرئاسي الذي يحمي المربع الرئاسي هو من عناصر البشمركة الكردية.