الإمارات: حاكم الفجيرة يرأس وفدنا إلى القمة العربية

يترأس حاكم الفجيرة، الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وفد دولة الإمارات إلى أعمال القمة العربية بدورتها الـ25 التي تستضيفها دولة الكويت، الثلاثاء المقبل، وتستمر يومين، بحسب ما ذكرته وكالة "وام" الإماراتية.

ويرافق الشيخ حمد إلى القمة وفد يضم كلاً من الشيخ راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، والسفير محمد بن نخيرة الظاهري المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة محمد سعيد الظنحاني مدير ديوان حاكم الفجيرة، وسيف سلطان السماحي مستشار حاكم الفجيرة، وعارف عبدالله الطنيجي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات بدولة الكويت بالإنابة.

ويعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، في الكويت، اجتماعاً لرفع مشروع قرارات القمة، وذلك قبل يومين من انعقادها.

وكانت لجان القمة المختلفة بدأت اجتماعات جانبية واتخاذ مجموعة قرارات تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية.

وأعلن وزير الإعلام الكويتي، الشيخ سلمان الصباح، أن 13 رئيس دولة أكدوا حضورهم، إضافة إلى رئيس القمة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد.

وقامت الكويت في الأيام الماضية بجهود دبلوماسية حثيثة بين عدة عواصم لتهدئة الأجواء في المنطقة قبل القمة العربية التي تستضيفها الكويت في 25 مارس الجاري.

وشملت جهود وساطة للمصالحة بين السعودية وإيران، مشيرة إلى أن اتصالات تجري حالياً بين الكويت والرياض وطهران على مختلف المستويات لإيجاد أرضية مناسبة وتوقيت مناسب لهذه الوساطة.

كما تشمل أيضاً تهدئة الأجواء بين مصر وقطر اللتين توترت العلاقة بينهما بعد عزل محمد مرسي من رئاسة مصر في يوليو الماضي.