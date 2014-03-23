روسيا تأسف لتعليق باريس وبرلين التعاون العسكري معها

أعربت روسيا الأحد عن أسفها لقرار فرنسا وألمانيا تعليق التعاون العسكري مع موسكو، معتبرة أن ذلك جاء بضغط من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة إيتار تاس عن نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف قوله "من الواضح أن التضامن الأطلسي الشهير دفع شركاءنا الفرنسيين والألمان إلى الإدلاء بتصريحات نارية بشأن روسيا".

وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان صرح الجمعة بأن فرنسا أوقفت الجزء الأكبر من أنشطة التعاون العسكري مع موسكو، وخاصة تبادل الزيارات والتدريبات المشتركة بين البلدين، رداً على ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

وقبل ذلك بيومين أعلن نائب المستشارة الألمانية سيغمار غابرييل تعليق مشرع عتاد ضخم بين مجموعة راينميتال لصناعات الدفاع وبين روسيا، معتبراً أن تجارة الأسلحة مع موسكو "لا يمكن تبريرها" حالياً.

وقال أنطونوف إن وقف "العقود والمبادلات بين الوفود العسكرية يعيد إلى الصفر اتجاهات التنمية الإيجابية التي ظهرت في السنوات الأخيرة بما في ذلك التعاون بشان أفغانستان والحوار حول شفافية الأنشطة العسكرية والتعاون العسكري التقني".

وأضاف "نرى أن القرار الألماني اتخذ تحت الضغط وهو غير بناء".

بشأن فرنسا أوضح أنطونوف أن موسكو لن تتخلى في الوقت الحالي عن خطة التعاون التي وضعت لعام 2014 رغم تصريحات باريس، مشيرا إلى أن "جهودا عديدة" بذلتها الدولتان في السنوات الأخيرة لتحسين علاقاتهما في هذا المجال.

وقال "لذلك ننوي الالتزام حرفياً بخطة التعاون المبرمة لهذا العام إذا كان شركاؤنا الفرنسيون مهتمين بذلك".