ضبط 42 كلغ من الذهب في منزل وزير أوكراني سابق

ضبطت الشرطة الأوكرانية 42 كيلوغراماً من الذهب و4.8 مليون دولار أميركي خلال تفتيش منزل وزير الطاقة الأوكراني السابق إدوارد ستافيتسكي، حسب ما كشف عنه، أمس السبت، وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف.

وأوضح أفاكوف أن عملية التفتيش جاءت في إطار تحقيق في قضية فساد في قطاع الطاقة.

كما كتب أفاكوف على صفحته بموقع فيسبوك: "اندهشت جداً عندما تلقيت تقريراً عن النتائج هذا الصباح. ما حجم الأموال التي يتعين على المرء أن يسرقها كي يكون لديه مثل هذا المقدار الضئيل في منزله كمصروف جيب".

وازدهر وضع ستافيتسكي خلال حكم الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش وعين وزيرا للطاقة في ديسمبر 2012. وتصف وسائل الإعلام الأوكرانية ستافيتسكي بأنه أحد أعضاء الدائرة المقربة ليانوكوفيتش.

واعتقلت الشرطة الأوكرانية أمس الجمعة مسؤولا آخر بقطاع الطاقة، هو يفجين باكولين الرئيس التنفيذي لشركة "نفتوجاز" الحكومية، في إطار التحقيق في فساد تقول الشرطة إنه ربما كلف الدولة الأوكرانية نحو 4 مليارات دولار.

و"نفتوجاز" مسؤولة عن استيراد وتوزيع الغاز الطبيعي الروسي في أوكرانيا. كما تحتكر الشركة أيضا شحنات الغاز القادمة من شركة "جازبروم" الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا.