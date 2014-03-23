كتائب القسام "تهدد" إسرائيليين عبر رسائل نصية

أرسلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس السبت، رسائل نصية قصيرة إلى هواتف إسرائيلية تضمنت تهديدات، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل مؤسس الحركة، الشيخ أحمد ياسين، الذي قتل في غارة إسرائيلية.

وتلقى عدد من الإسرائيليين وصحافيين أجانب يعملون في إسرائيل رسائل على هواتفهم، منها "إذا تعرضت غزة لهجوم فستصبح حياة الصهاينة جحيما"، و"حماس.. في الحرب المقبلة سيتم استرجاع كل أرض فلسطين".

ومن الرسائل التهديدية التي وصلت إلى هواتف إسرائيلية واحدة تقول "القسام اختارتك لتكون شاليط المقبل.. استعد"، في إشارة إلى الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي اختطفته مجموعة فلسطينية مسلحة في عملية كوماندوس على تخوم قطاع غزة، واحتجزته حركة حماس طيلة خمس سنوات قبل أن تفرج عنه في 2011 في صفقة أطلقت بموجبها إسرائيل سراح 1027 فلسطينيا.

ولم تتبن "حماس" رسميا إرسال هذه الرسائل، ولكن مصدرا في الحركة أكد لوكالة "فرانس برس" أن "كتائب عز الدين القسام" قرصنت شبكة خلوية إسرائيلية، وأرسلت مئات الرسائل النصية القصيرة بهدف "إخافة" الإسرائيليين.

وأرسلت رسائل التهديد من أرقام خلوية عدة. وحاول مراسل وكالة "فرانس برس" الاتصال بالرقم الذي وردت منه إحدى رسائل التهديد فرد عليه إسرائيلي، مؤكدا له أن الرقم الخلوي خاص به، وأنه تعرض للقرصنة، ولا يعلم ماذا عليه أن يفعل.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الأخيرة ليست على علم بأمر هذه الرسائل، مؤكدة أن أحدا لم يقدم شكوى بهذا الشأن.

وبحسب الموقع الإلكتروني الإخباري "واي.نت"، فقد سبق لحماس أن لجأت إلى هذا الأسلوب في الماضي.

كذلك تعرضت نشرة إخبارية إسرائيلية متخصصة في شؤون الدفاع تدعى "إسرائيل ديفينس"، للقرصنة، وتلقى مشتركوها عبر بريدهم الإلكتروني رسالة تتعلق بمقتل الشيخ ياسين.

وجاء في الرسالة الإلكترونية: "لن ننسى دماء شيخنا، نعد مجددا بالانتقام له، وهذه المرة بقطع رؤوس زعمائكم"، مضيفة أن "الصهاينة قتلوا شيخنا بالصواريخ، واليوم صواريخنا قادرة على ضرب أي مكان في الدولة الصهيونية". وحملت الرسالة توقيع "تلامذة الشيخ ياسين".

يذكر أن الشيخ أحمد ياسين، مؤسس "حماس" وزعيمها الروحي، قتل في غارة جوية إسرائيلية في 2004.