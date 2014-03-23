100 جريح و24 معتقلاً في مظاهرات ضد البطالة في مدريد

أصيب 100 شخص بإصابات طفيفة في حوادث أعقبت التظاهرة الحاشدة، التي جرت في مدريد، مساء السبت؛ احتجاجاً على البطالة وخطة التقشف، والتي كانت الأكبر منذ تظاهرات 2012، فيما اعتقلت الشرطة 24 شخصاً.

وشارك ما بين 200 إلى300 شخص، الأحد، في لقاء عقد في مدريد لمناقشة الخطوات التالية لـ"مسيرات الكرامة"، التي شهدتها السبت العاصمة الإسبانية والتي شارك فيها مواطنون من جميع أقاليم البلاد، بعضهم وصل سيراً على الأقدام لعدة أسابيع.

وقالت لوسيا كالديرون، الناشطة في تيار "الغاضبين": "سنحاول الآن توحيد صفوفنا والتنسيق فيما بيننا، لأننا إذا لم نتحرك معا فإن التأثير سيكون ضعيفاً".

وشارك عشرات الآلاف من المتظاهرين السبت في مسيرة حاشدة تلبية لدعوة عدد كبير من المنظمات الأهلية والنقابية، منددين بالبطالة التي أصبحت تشمل أكثر من ربع القوى العاملة في البلاد وبسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة اليمينية منذ أكثر من عامين.

وعند تفريق التظاهرة في المساء وقعت اشتباكات عنيفة في وسط مدريد بين مجموعات من عشرات الشبان، الذين كانوا يلقون الحجارة وكل أنواع المقذوفات وبين الشرطة التي أطلقت الرصاص المطاطي لتفريقهم.