مسلحون حوثيون يقطعون طريق مدينة عمران اليمنية

قام مئات المسلحين الحوثيين، الأحد، بقطع مدخل مدينة عمران بشمال اليمن غداة مواجهات مع الجيش أسفرت عن مقتل 12 شخصاً.

ويسود التوتر في المدينة لاسيما عند مدخلها الشمالي، حيث قام المتمردون الحوثيون الشيعة بنصب خيمة بالقرب من الحاجز العسكري الذي حصلت المواجهات عنده يوم السبت.

وتظاهر مئات من الحوثيين، بينهم مسلحون، في المدينة للمطالبة بإقالة محافظ المنطقة والقائد العسكري، واتهموهما بأنهما تابعان لحزب التجمّع اليمني للإصلاح، وهو العدو الأبرز للحوثيين في اليمن.

وقتل 8 من الحوثيين إضافة إلى جنديين واثنين من المدنيين في مواجهات اندلعت أمس السبت، بعد أن أصرّ الحوثيون على الدخول بأسلحتهم إلى عمران.

وتم إيفاد لجنة وساطة إلى المنطقة بعد أن وصلت تعزيزات للحوثيين من معاقلهم في شمال غرب البلاد، وبعد نشر قوات إضافية للجيش.

ومنحت اللجنة مهلة للحوثيين حتى صباح الاثنين لفكّ الخيمة وفتح الطريق الى عمران.

وقال كبير الوسطاء أحمد المقدسي بالقرب من خيمة المتمردين: "إذا كان للحوثيين مطالب، فسيتم نقلها الى الرئاسة".

وكان الحوثيون لجأوا في 14مارس الى استعراض للقوة في عمران، إذ تظاهروا بالأسلحة مطالبين باستقالة الحكومة التي يتهمونها بالفساد.

وسيطر الحوثيون في مطلع فبراير الماضي إثر مواجهات خلفت 150 قتيلاً على الأقل على بلدات في محافظة عمران، معقل آل الأحمر زعماء تكتل قبائل حاشد النافذ.