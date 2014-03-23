مسلحون يستولون على سفينة حربية أوكرانية في القرم

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في القرم، أن مسلحين موالين لروسيا، استولوا، أمس السبت، على سفينة القيادة الأوكرانية "سلافوتيتش" الراسية في ميناء سيباستوبول.

وكتب المتحدث باسم الوزارة فلاديسلاف سيليزنيف على صفحته على موقع "فيسبوك" أن "مصادر في سيباستوبول أفادت بأن عناصر من قوات الدفاع الذاتي (الموالية لروسيا) في القرم وجنوداً من الوحدات الخاصة في الجيش الروسي استولوا على سلافوتيتش".

والخميس الفائت، سيطر مسلحون ينتمون إلى نفس الجهة على البارجة "تيرنوبيل" الراسية على مقربة من السفينة الحربية "سلافوتيتش".

وكانت البحرية الروسية فرضت أخيراً حصاراً على هاتين السفينتين الحربيتين في ميناء سيباستوبول، وقد عمدت السفينتان إلى الابتعاد عن رصيف الميناء تجنباً لتعرضهما لأي هجوم.

ومنذ أربعة أيام، تسعى القوات الروسية بمعية مسلحين موالين لموسكو إلى السيطرة على القواعد العسكرية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، التي انضمت عملياً إلى روسيا على الرغم من اعتراض كييف والغرب على هذا الانضمام.

والسبت، احتل جنود روس ومسلحون موالون لموسكو قاعدتين عسكريتين أوكرانيتين في القرم، هما قاعدتا "نوفوفيدوريفكا" و"بيلبيك"، وقد سمع إطلاق نار خلال الاستيلاء على القاعدة الثانية.

ومساء السبت، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن جنودها أخلوا قاعدة "بيلبيك"، مشيرة إلى إصابة جندي أوكراني وصحافي خلال الهجوم الذي تعرضت له القاعدة.