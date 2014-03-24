عناصر من داعش دخلوا "ناحية بهرز" العراقية بزي نساء

كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جميل كامل الشمري في بيان صحافي أن التحقيقات الأولية في ملف دخول عناصر تنظيم داعش إلى داخل ناحية بهرز بعد صلاة المغرب يوم الجمعة الماضي في محاولة للسيطرة عليها وإثارة الفوضى والإرباك، تؤكد أن عناصر التنظيم جاؤوا بزي نساء من عدة جهات لتجاوز نقاط السيطرة الأمنية".

وأضاف الشمري أن "هؤلاء العناصر تجمعوا في نقطة محددة داخل منطقة السوق القديم وسط بهرز، ليبدؤوا بمهاجمة نقاط التفتيش الداخلية والمساجد القريبة بهدف تحويلها إلى أوكار لخلاياها المسلحة".

وأشار اللواء ركن جميل إلى أن "التنظيم زج بعناصره من الصبية الصغار في مواجهة القوات الأمنية أثناء معركة تطهير بهرز، ما يعطي فكرة واضحة عن خطورة فكر التطرف واستغلال الصبية ليكونوا أدوات للقتل والتخريب".

وأكد الشمري أن "قيادة الشرطة عقدت اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور محافظ ديالى عامر المجمعي في مقر القيادة وسط بعقوبة، لتدارس ملف تدعم الاستقرار الأمني في الناحية وإعادة هاجس الطمأنينة للأهالي".

ولفت الشمري إلى أن "أبرز القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع تطويع 100 من أبناء بهرز يختارهم الشخصيات المعروفة داخل الناحية من أجل الانضمام لصفوف الصحوات، ويكون واجبهم محدداً في حماية الأزقة والأحياء السكنية من أي اعتداءات قد تشنها المجاميع الإرهابية".