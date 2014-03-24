الصين تطالب أميركا بتفسير للتجسس على أسرارها

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن بلاده تريد تفسيراً واضحاً من واشنطن بشأن تقرير يفيد بأن وكالة الأمن القومي الأميركية تسللت إلى خوادم شركة هواوي العملاقة للاتصالات.

وقال هونغ لي في إفادة صحافية إن الصين "قلقة للغاية" من مزاعم التجسس.

وأضاف المتحدث: "في الفترة الأخيرة أوردت وسائل إعلام دولية الكثير من التقارير عن قيام الولايات المتحدة بالتجسس على أسرار دول أخرى وسرقتها من بينها الصين".

وتابع المتحدث باسم الوزارة: "رفعنا بالفعل عدة شكاوى للولايات المتحدة بشأن مشكلات مشابهة، وهذه المرة نطالب الولايات المتحدة بتقديم تفسير واضح، ووقف

مثل هذه الأفعال."

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز ومجلة دير شبيغل الألمانية تقارير يوم السبت الماضي عن وثائق سرية، قدمها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية تفصل عملية التجسس هذه.

وذكرت دير شبيغل كذلك أن الوكالة الأميركية استهدفت القيادة السياسية الصينية بمن فيها الرئيس هو جين تاو، فضلاً عن وزارتي التجارة والخارجية.

وكانت الشكوك حول عمليات التجسس الإلكتروني قد ألقت بظلالها على العلاقات الصينية الأميركية ويتهم كل طرف الآخر بالتجسس.