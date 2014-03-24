القوات الروسية تهاجم سفينة أوكرانية غرب القرم

هاجم زورق روسي، الاثنين، سفينة الإنزال الأوكرانية كونستيانتين أولشانسكي الراسية في بحيرة دونوزلاف، غرب شبه جزيرة القرم.

ولدى اقتراب الزورق الروسي سُمعت أعيرة نارية وارتفعت سحابة كبيرة من الدخان أمام السفينة الأوكرانية حسب الصحافيين، وأوضح متحدث أوكراني أن الأمر يتعلق بستار دخاني أطلقه طاقم السفينة.

وقال أولكسندر تيرتشينوف، القائم بأعمال الرئيس الأوكراني، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا تسحب قواتها من القرم في مواجهة تهديدات وضغوط من الجيش الروسي.

وكان تيرتشينوف يتحدث في البرلمان بعد أن دخلت القوات الروسية قاعدة بحرية أوكرانية قرب فيدوسيا في إطار سيطرتها التدريجية على منشآت عسكرية أوكرانية في شبه جزيرة القرم.

وقال تيرتشينوف إن القرار اتخذ في مواجهة "تهديدات لأرواح وصحة جنودنا" وعائلاتهم.

وتابع: "أمر الدفاع الوطني ومجلس الأمن وزارة الدفاع بتنفيذ إعادة انتشار للوحدات العسكرية في القرم وإجلاء عائلاتهم".