بنك روسيا: بعد العقوبات الأميركية ازداد عدد عملائنا

أكد حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرأس بنكا شملته العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب الأزمة في القرم أن هذه الخطوة أتت بعكس النتائج المرجوة منها من خلال مساعدته على اكتساب عملاء جدد.

واستغل أيضا يوري كوفالتشوك، رئيس "بنك روسيا" ظهور نادر في مقابلة تلفزيونية أمس الأحد لتوضيح أنه يتعين على الروس الأثرياء الآخرين إظهار وطنيتهم خلال هذه الأزمة.

يذكر أن كوفالتشوك واحد من بين أكثر من 20 روسيا منعوا من دخول الولايات المتحدة أو حيازة أصول هناك بموجب عقوبات فرضت بسبب ضم روسيا للقرم من أوكرانيا.

وأعلن بوتين الجمعة الماضية أنه سيفتح حسابا في "بنك روسيا". وأكد كوفالتشوك، الذي تأثر بشكل شخصي أيضا بالعقوبات، أن البنك "اكتظ بالناس" الذين سمعوا بخطة بوتين وأرادوا أن يفعلوا مثله.

وأضاف: "ما الذي يحدث في اليوم التالي لمواجهة بنك مشكلات؟ الجميع سيسحبون أموالهم. في الصباح التالي لإعلان العقوبات استعد الجميع كي يروا المودعين يسحبون أموالهم. وكان الصحفيون متأهبين".

وتابع: "لم يأت أحد.. وعند الإعلان بعد الظهر أن بوتين سيفتح حسابا تدفق الناس على البنك.. كل أطياف البشر: المشاهير والناس العاديون جاءوا لفتح حسابات في بنك روسيا".



